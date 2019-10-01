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01.10.2019  16:03   

Водитель вышел из автомобиля и погиб на трассе

30 сентября в 7:30 на автодороге Харьков – Красноград – Перещепино вблизи села Бердянка Зачепиловского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек


// Facebook

39-летний водитель автомобиля Renault Trafic травмировал водителя Daewoo Lanos, который стоял возле своего автомобиля на обочине дороги.

От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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