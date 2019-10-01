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01.10.2019  16:37   

Полиция области ищет угонщика авто (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскивается Денис Федоренко.


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26-летний житель пгт Панютино Лозовского района Харьковской области разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины

Его приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, синие глаза.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по адресу: 64602, Харьковская область,. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7 по тел. 0574590064, 0667606499 или по номеру 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, угон, полиция, харьков
 
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