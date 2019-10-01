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01.10.2019  17:31   

На Пушкинской мужчина упал с дерева (ВИДЕО)

Спасатели вместе с медиками оказали помощь 29-летнему мужчине, который упал с дерева и получил травмы.


// ГСЧС

1 октября на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской, 79/1 с дерева упал человек и нуждается в помощи.

К месту происшествия были направлены спасательное подразделение из 9 пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что между гаражом и забором находился 29-летний мужчина. Доступ к пострадавшему был возможен только с крыши гаража.

Сотрудники ГСЧС вместе с работниками медицинской помощи спустились к мужчине, закрепили его на специальные носилки и транспортировали к карете скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего мужчину в лечебное учреждение. Причина происшествия выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  разбился, упал с дерева, харьков
 
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