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01.10.2019  19:18   

Внимание! Разыскивается опасный преступник! (ФОТО)

Полиция ищет подозреваемого в убийстве Кирилла Ищенко.


hk.npu.gov.ua
Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают за совершение особо тяжкого преступления Ищенко Кирилла Эдуардовича, 1992 года рождения.
 
Приметы: на вид 25-30 лет, русые короткие волосы, карие глаза. Носит бороду.
 
Мужчина может передвигаться на автомобиле «Mercedes» черного цвета, государственный номер - АХ4003НА.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, розыск, харьков
 
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