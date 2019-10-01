01.10.2019 19:48

Труп в канализации: под Харьковом найден мертвым пациент специнтерната

Страшная находка обнаружена в психиатрическом учреждении.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области на территории Безмятежненского психоневрологического интерната днем 30 сентября обнаружили труп мужчины 1988 года рождения.

Мертвое тело лежало в канализационной яме во дворе медицинского учреждения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Во время осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружили и направили его в морг.

Правоохранители установили, что пациент проходил лечение в интернате с 2011 года.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины.