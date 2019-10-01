Труп в канализации: под Харьковом найден мертвым пациент специнтерната

Страшная находка обнаружена в психиатрическом учреждении.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажн.:
давл.:
ветер: