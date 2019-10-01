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01.10.2019  19:48   

Труп в канализации: под Харьковом найден мертвым пациент специнтерната

Страшная находка обнаружена в психиатрическом учреждении.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области на территории Безмятежненского психоневрологического интерната днем 30 сентября обнаружили труп мужчины 1988 года рождения.
 
Мертвое тело лежало  в канализационной яме во дворе медицинского учреждения.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперты.
 
Во время осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружили и направили его в морг.
 
Правоохранители установили, что пациент проходил лечение в интернате с 2011 года.
 
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, труп, харьков, психбольница
 
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