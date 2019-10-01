01.10.2019 19:59

Убил свою пассию и убежал: преступник пойман (ФОТО)

Харьковские копы задержали возможного убийцу девушки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что что на лестнице дома по улице Василия Мельникова лежит убитая девушка, поступила в Немышлянский отдел полиции около 15:30.

По адресу выехали руководство, следственно-оперативная группа районной полиции.

Полицейские установили личность погибшей. 27-летняя женщина вместе со своим 27-летним парнем арендовала квартиру в этом доме.

Также была получена информация о возможной причастности этого человека к совершению преступления.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, на поиски вероятного убийцы был ориентирован весь личный состав Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, Немышлянского отдела полиции.

В ходе розысков было установлено, что мужчина может передвигаться в автомобиле Мерседес как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.

Также оперативники получили информацию о возможном маршруте передвижения разыскиваемой машины.

Был введен в действие план «Перехват», согласно которому к розыску подключились отделы полиции в области. За несколько часов злоумышленника задержали в городе Купянск сотрудники Купянского отдела полиции.

Следственным Немышлянская отдела полиции внесена информация о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас с мужчиной работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.