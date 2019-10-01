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01.10.2019  19:59   

Убил свою пассию и убежал: преступник пойман (ФОТО)

Харьковские копы задержали возможного убийцу девушки.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что что на лестнице дома по улице Василия Мельникова лежит убитая девушка, поступила в Немышлянский отдел полиции около 15:30.
 
По адресу выехали руководство, следственно-оперативная группа районной полиции.
 
Полицейские установили личность погибшей. 27-летняя женщина вместе со своим 27-летним парнем арендовала квартиру в этом доме.
 
Также была получена информация о возможной причастности этого человека к совершению преступления.
 
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, на поиски вероятного убийцы был ориентирован весь личный состав Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, Немышлянского отдела полиции.
 
В ходе розысков было установлено, что мужчина может передвигаться в автомобиле Мерседес как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.
 
Также оперативники получили информацию о возможном маршруте передвижения разыскиваемой машины.
 
Был введен в действие план «Перехват», согласно которому к розыску подключились отделы полиции в области. За несколько часов злоумышленника задержали в городе Купянск сотрудники Купянского отдела полиции.
 
Следственным Немышлянская отдела полиции внесена информация о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас с мужчиной работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, задержан, купянск
 
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