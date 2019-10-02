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02.10.2019  13:11   

Смертельное ДТП: вылетел на встречку и погубил трех человек

Прокуратура утвердила обвинение водителю, подозреваемому в смертельном ДТП с тремя жертвами и двумя травмированными.


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Прокуратура области направила в районный суд обвинительный акт в отношении 70-летнего водителя, который вызвал смертельное ДТП с тремя погибшими (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла 6 декабря 2016 неподалеку с. Волохов Яр Чугуевского района.
 
Водитель автомобиля Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, и столкнулся с ЗАЗ Sens. От мощного удара 29-летний водитель ЗАЗ и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице. Кроме того, две женщины (пассажирки ЗАЗ и Mitsubishi) получили телесные повреждения средней тяжести.
 
Обвиняемый своей вины не признал, так в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, вылетел на встречку
 
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