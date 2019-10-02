02.10.2019 10:02

10 тысяч гривен штрафов и более 85 тысяч – убытков: в рыбнадзоре отчитались о нарушениях на водоемах (ФОТО)

За сентябрь государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 32 рыбоохранных рейды и разоблачены 138 нарушений природоохранного законодательства, из которых 51 - грубые.



//khr.darg.gov.ua

Также составлено 63 протокола по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), шесть - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и четыре - по ч. 1 ст. 90 КУоАП (незаконное изъятие объектов животного мира занесенных в Красную книгу Украины). Кроме этого, оформлено 14 актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества.



На нарушителей наложено 10693 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составили 85 420 грн.

«В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий государственные инспекторы изъяли 462 кг водных биоресурсов, из которых 66 кг – на рынках и 94 – по актам бесхозного имущества. Также изъято 39 единицы запрещенных орудий лова и еще 14 – по актам бесхозного имущества», сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Кроме этого, 61 административное дело передано в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.



