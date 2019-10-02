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02.10.2019  08:22   

У женщины под домом сгорел автомобиль (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции 1 октября около 01:00.

Автомобиль «Honda Accord» 24-летней жительницы города Первомайский находился на стоянке возле жилого дома потерпевшей. В результате пожара транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

Пожар был локализован силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.

Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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