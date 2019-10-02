02.10.2019 08:41

Банда злоумышленников срезает кабели в лифтах Немышлянского района (ВИДЕО)

Организованная преступная группа появилась в Немышлянском районе. Злоумышленники действуют ночью и перерезают кабели в лифтах многоэтажек.



// izvestia.kharkov.ua

Улица Солнечная, 9. В этой 16-этажке ночью неизвестные срезали и похитили лифтовой кабель. Событие произошло около трех ночи.



Сергей Кандыба, электромеханик КСП «Харьковгорлифт»:

Мы несли смену с напарником с водителем. С центральной диспетчерской службы поступила заявка, что бригада выехала на задержание и задержала двух преступников. На этом доме подключена система оповещения о перерезании кабелей. В тот момент, когда они обрезали один из кабелей, пришел сигнал на центральный компьютер. Выехала бригада и сообщили параллельно нам.



Коммунальщики отмечают: злоумышленники действуют в составе организованной группы, поскольку добраться шахты лифта и обрезать кабели обычный человек не может. К тому же, один из преступников постоянно проживает в Немышлянская районе на улице Краснодарской, 177. С начала года только в этом районе зафиксировано 38 случаев краж кабелей.



Сергей Кандыба, электромеханик КСП «Харьковгорлифт»:

В середине кабеля находятся медные жилы. Они обрезают бухты, несут их тут недалеко болото, обжигают и получают чистую медь и сдают на лом.



Директор коммунального специализированного предприятия «Харьковгорлифт» Алексей Топчий отмечает: за 9 месяцев злоумышленники украли 4 километра кабелей и это только в Немышлянская районе. Пидприемcтву и городу нанесен ущерб в размере 846 000 гривен. К тому же из-за случаев вандализма жители многоэтажек вынуждены месяцами подниматься на верхние этажи пешком.



Алексей Топчий, директор КСП «Харьковгорлифт»:

Для того, чтобы восстановить лифт непосредственно при наличии кабеля, механиков, которые приходят и выполнили эти работы, требуется на восстановление несколько дней. Но мы должны с вами понимать, для того, чтобы приобрести кабель, мы же не просчитывали, что будут в таком объеме хищения. Мы должны провести закупку: должны закупить кабель по процедуре, провести тендер, купить кабель, нам его должны поставщики поставить, мы должны за него заплатить деньги.



Сейчас делом занимается полиция, но по информации коммунальщиков, лица, причастные к похищению кабелей до сих пор на свободе.



Алексей Топчий, директор КСП «Харьковгорлифт»:

Хотелось бы, чтобы полиция на сегодняшний момент более взвешенно и серьезно подошла именно к этому случаю, потому что в ночь, когда задержали и передали патрульной полиции, его же сразу же и отпустили. Естественно, мы сопроводили это дело. Наутро доставили его еще раз в райотдел, написали необходимые заявления. Сейчас будем еще обращения писать, чтобы это дело получило резонанс и чтобы организатора этого всего привлекли к ответственности.

