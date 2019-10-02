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02.10.2019  08:41   

Банда злоумышленников срезает кабели в лифтах Немышлянского района (ВИДЕО)

Организованная преступная группа появилась в Немышлянском районе. Злоумышленники действуют ночью и перерезают кабели в лифтах многоэтажек.


// izvestia.kharkov.ua

Улица Солнечная, 9. В этой 16-этажке ночью неизвестные срезали и похитили лифтовой кабель. Событие произошло около трех ночи.

Сергей Кандыба, электромеханик КСП «Харьковгорлифт»:
Мы несли смену с напарником с водителем. С центральной диспетчерской службы поступила заявка, что бригада выехала на задержание и задержала двух преступников. На этом доме подключена система оповещения о перерезании кабелей. В тот момент, когда они обрезали один из кабелей, пришел сигнал на центральный компьютер. Выехала бригада и сообщили параллельно нам.

Коммунальщики отмечают: злоумышленники действуют в составе организованной группы, поскольку добраться шахты лифта и обрезать кабели обычный человек не может. К тому же, один из преступников постоянно проживает в Немышлянская районе на улице Краснодарской, 177. С начала года только в этом районе зафиксировано 38 случаев краж кабелей.

Сергей Кандыба, электромеханик КСП «Харьковгорлифт»:
В середине кабеля находятся медные жилы. Они обрезают бухты, несут их тут недалеко болото, обжигают и получают чистую медь и сдают на лом.

Директор коммунального специализированного предприятия «Харьковгорлифт» Алексей Топчий отмечает: за 9 месяцев злоумышленники украли 4 километра кабелей и это только в Немышлянская районе. Пидприемcтву и городу нанесен ущерб в размере 846 000 гривен. К тому же из-за случаев вандализма жители многоэтажек вынуждены месяцами подниматься на верхние этажи пешком.
 
Алексей Топчий, директор КСП «Харьковгорлифт»:
Для того, чтобы восстановить лифт непосредственно при наличии кабеля, механиков, которые приходят и выполнили эти работы, требуется на восстановление несколько дней. Но мы должны с вами понимать, для того, чтобы приобрести кабель, мы же не просчитывали, что будут в таком объеме хищения. Мы должны провести закупку: должны закупить кабель по процедуре, провести тендер, купить кабель, нам его должны поставщики поставить, мы должны за него заплатить деньги.

Сейчас делом занимается полиция, но по информации коммунальщиков, лица, причастные к похищению кабелей до сих пор на свободе.

Алексей Топчий, директор КСП «Харьковгорлифт»:
Хотелось бы, чтобы полиция на сегодняшний момент более взвешенно и серьезно подошла именно к этому случаю, потому что в ночь, когда задержали и передали патрульной полиции, его же сразу же и отпустили. Естественно, мы сопроводили это дело. Наутро доставили его еще раз в райотдел, написали необходимые заявления. Сейчас будем еще обращения писать, чтобы это дело получило резонанс и чтобы организатора этого всего привлекли к ответственности.
 

Тэги:  лифт, кабель, кража, харьков
 
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