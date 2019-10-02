Пока скрывался в Харькове после столичной кражи, развел на деньги 80-летнего пенсионера

Полицейские разоблачили мошенника.
29 июля в полицию обратился 80-летний пенсионер. Он сообщил, что якобы работники газовой службы взяли у него деньги за установку счетчика и ничего не сделали.
Как выяснили полицейские, к пенсионеру пришел мужчина, представившийся работником предприятия, и за установление нового счетчика взял 1100 гривен, после чего скрылся.
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В сентябре текущего года сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции разоблачили лицо, причастное к преступлению.
Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Одесской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Также полиция установила, что в Киеве он совершил кражу и был объявлен в розыск. Скрывался от правоохранителей злоумышленник в Харькове.
27 сентября ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 30 сентября обвинительный акт направлен в Коминтерновский суд города Харькова.
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