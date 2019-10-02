02.10.2019 09:01

Пока скрывался в Харькове после столичной кражи, развел на деньги 80-летнего пенсионера

Полицейские разоблачили мошенника.



// Нацполиция

29 июля в полицию обратился 80-летний пенсионер. Он сообщил, что якобы работники газовой службы взяли у него деньги за установку счетчика и ничего не сделали.



Как выяснили полицейские, к пенсионеру пришел мужчина, представившийся работником предприятия, и за установление нового счетчика взял 1100 гривен, после чего скрылся.



По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



В сентябре текущего года сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции разоблачили лицо, причастное к преступлению.

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Одесской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Также полиция установила, что в Киеве он совершил кражу и был объявлен в розыск. Скрывался от правоохранителей злоумышленник в Харькове.



27 сентября ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 30 сентября обвинительный акт направлен в Коминтерновский суд города Харькова.