В Лозовой автомобиль вылетел на тротуар, сбил прохожих и скрылся (ФОТО)

В ДТП пострадал мужчина, его госпитализировала скорая.
Авария произошла 1 октября окодо девяти часов вечера у въезда на территорию Лозовского филиала Харьковского автодорожного колледжа, пишет Телекомпания Сигма.
По словам очевидцев, водитель автомобиля, ориентировочно ВАЗ 2110, или Daewoo Lanos серого цвета, выехал с проезжей части на тротуар и влетел в забор учебного заведения.
В это время по пешеходной дорожке шла пара. В результате ДТП пострадал мужчина, его забрала скорая.
Нарушитель с места происшествия скрылся.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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