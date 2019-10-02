02.10.2019 10:33

В Лозовой автомобиль вылетел на тротуар, сбил прохожих и скрылся (ФОТО)

В ДТП пострадал мужчина, его госпитализировала скорая.



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Авария произошла 1 октября окодо девяти часов вечера у въезда на территорию Лозовского филиала Харьковского автодорожного колледжа, пишет Телекомпания Сигма.

По словам очевидцев, водитель автомобиля, ориентировочно ВАЗ 2110, или Daewoo Lanos серого цвета, выехал с проезжей части на тротуар и влетел в забор учебного заведения.

В это время по пешеходной дорожке шла пара. В результате ДТП пострадал мужчина, его забрала скорая.

Нарушитель с места происшествия скрылся.