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02.10.2019  11:21   

В Харьковском СИЗО молоко «сгустили» наркотой (ФОТО)

В Харьковском следственном изоляторе охранники пресекли попытку доставки запрещенных предметов.


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Об этом  сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.

По данным ведомства, 1 октября сотрудники Харьковского СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей заключенному 1987 года рождения от его друга, который пока на свободе, обнаружили кристаллоподобное вещество белого цвета, которое было смешано со сгущенным молоком.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, харьков, наркотики, задержание
 
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