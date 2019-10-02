В Харьковском СИЗО молоко «сгустили» наркотой (ФОТО)

В Харьковском следственном изоляторе охранники пресекли попытку доставки запрещенных предметов.
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.
По данным ведомства, 1 октября сотрудники Харьковского СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при осмотре посылки, поступившей заключенному 1987 года рождения от его друга, который пока на свободе, обнаружили кристаллоподобное вещество белого цвета, которое было смешано со сгущенным молоком.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.
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Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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