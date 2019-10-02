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02.10.2019  13:38   

Возле Коммунального рынка фура догнала Жигули (ФОТО)

Авария произошла около половины седьмого утра 2 сентября на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 21070 и Mercedes, сообщили  пресс-службе Патрульной полиции.

С места аварии медики скорой госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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