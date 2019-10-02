02.10.2019 16:11

Тайна найденного мертвеца: забил до смерти и вытащил на улицу (ФОТО)

Поймали мужчину, убившего сотрапезника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 октября в Змиевской отдела поступила информация из спецслужбы «102» от 47-летней женщины. Она сообщила, что к ней обратилась неизвестная женщина и сказала, что на улице возле дома лежит человек без признаков жизни.

На место происшествия сразу выезжали руководители Змиевского отдела полиции, следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория.

В ходе проведения оперативных мероприятий лицо, причастное к убийству, было установлено.

Им оказался 45-летний житель города Змиев.

Как выяснилось, 30 сентября мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника.

Внезапно между ними возникла ссора. В результате мужчина нанес 45-летнему гостю несколько ударов по голове. От травм пострадавший упал на пол.

Но злоумышленник нанес ему еще несколько ударов.

Через некоторое время он вытащил знакомого на улицу, чтобы он пришел в себя, однако мужчина уже не подавал признаков жизни.

Тогда преступник вынес тело погибшего за пределы своего домовладения и накрыл его покрывалом.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, в совершении тяжкого преступления 45-летнего злоумышленника разоблачили сотрудники Змиевского отдела полиции.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Досудебное следствие продолжается.