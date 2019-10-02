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02.10.2019  16:11   

Тайна найденного мертвеца: забил до смерти и вытащил на улицу (ФОТО)

Поймали мужчину, убившего сотрапезника.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 октября в Змиевской отдела поступила информация из спецслужбы «102» от 47-летней женщины. Она сообщила, что к ней обратилась неизвестная женщина и сказала, что на улице возле дома лежит человек без признаков жизни.
 
На место происшествия сразу выезжали руководители Змиевского отдела полиции, следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий лицо, причастное к убийству, было установлено.
 
Им оказался 45-летний житель города Змиев.
 
Как выяснилось, 30 сентября мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника.
 
Внезапно между ними возникла ссора. В результате мужчина нанес 45-летнему гостю несколько ударов по голове. От травм пострадавший упал на пол.
 
Но злоумышленник нанес ему еще несколько ударов.
 
Через некоторое время он вытащил знакомого на улицу, чтобы он пришел в себя, однако мужчина уже не подавал признаков жизни.
 
Тогда преступник вынес тело погибшего за пределы своего домовладения и накрыл его покрывалом. 
 
По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, в совершении тяжкого преступления 45-летнего злоумышленника разоблачили сотрудники Змиевского отдела полиции.
 
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.
 
Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Досудебное следствие продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков, убийство
 
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