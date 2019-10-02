02.10.2019 16:02

Саперы собрали урожай по лесам и полям Харьковщины (ФОТО)

Пиротехники ликвидировали 2 авиабомбы и 3 артснаряда времен Второй мировой войны.



// ГСЧС

Все взрывоопасные предметы были найдены за пределами населенных пунктов.

Так бомбы ФАБ-50 нашли в полях во время проведения полевых работ у с. Захаровка Волчанского района и с. Ольховая Двуречанского.

На расстоянии 1,5 км от поселка Слатино, что на Дергачевщине, местные нашли 2 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, а в лесу возле с. Студенок на Изюмщине - крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.



Обнаруженные боеприпасы были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.