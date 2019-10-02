Саперы собрали урожай по лесам и полям Харьковщины (ФОТО)

Пиротехники ликвидировали 2 авиабомбы и 3 артснаряда времен Второй мировой войны.
Все взрывоопасные предметы были найдены за пределами населенных пунктов.
Так бомбы ФАБ-50 нашли в полях во время проведения полевых работ у с. Захаровка Волчанского района и с. Ольховая Двуречанского.
На расстоянии 1,5 км от поселка Слатино, что на Дергачевщине, местные нашли 2 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, а в лесу возле с. Студенок на Изюмщине - крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.
Обнаруженные боеприпасы были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: