Главная Новости Криминал и происшествия Саперы собрали урожай по лесам и полям Харьковщины (ФОТО)
02.10.2019  16:02   

Саперы собрали урожай по лесам и полям Харьковщины (ФОТО)

Пиротехники ликвидировали 2 авиабомбы и 3 артснаряда времен Второй мировой войны.


// ГСЧС

Все взрывоопасные предметы были найдены за пределами населенных пунктов.

Так бомбы ФАБ-50 нашли в полях во время проведения полевых работ у с. Захаровка Волчанского района и с. Ольховая Двуречанского.

На расстоянии 1,5 км от поселка Слатино, что на Дергачевщине, местные нашли 2 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, а в лесу возле с. Студенок на Изюмщине - крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.

Обнаруженные боеприпасы были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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