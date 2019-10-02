02.10.2019 16:31

У продавцов Барабашово изъяли чертову дюжину запрещенных орудий лова (ФОТО)



//khr.darg.gov.ua

1 октября инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели рейд на опторговой площадке «Барабашово». Они задокументировали четыре случая реализации запрещенных орудий лова.



У продавцов рынка выявлено 13 лесковый сетей, общая длина которых составила 700 метров. Реализация такого товара нарушает требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».



На нарушителей оформлено протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.