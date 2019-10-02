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02.10.2019  16:31   

У продавцов Барабашово изъяли чертову дюжину запрещенных орудий лова (ФОТО)


//khr.darg.gov.ua

1 октября инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели рейд на опторговой площадке «Барабашово». Они задокументировали четыре случая реализации запрещенных орудий лова.

У продавцов рынка выявлено 13 лесковый сетей, общая длина которых составила 700 метров.  Реализация такого товара нарушает требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».

На нарушителей оформлено протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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