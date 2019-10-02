У продавцов Барабашово изъяли чертову дюжину запрещенных орудий лова (ФОТО)

1 октября инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели рейд на опторговой площадке «Барабашово». Они задокументировали четыре случая реализации запрещенных орудий лова.
У продавцов рынка выявлено 13 лесковый сетей, общая длина которых составила 700 метров. Реализация такого товара нарушает требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».
На нарушителей оформлено протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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