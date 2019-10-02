02.10.2019 17:01

Закладчиков метадона правоохранители взяли «на хате» (ФОТО)

Разоблачена группа лиц, длительное время занимавшаяся сбытом наркотического средства метадон через так называемые «тайники-закладки».



// Нацполиция

Полиция задержала 38-летнего и 45-летнего харьковчан, ранее судимых за аналогичные преступления.

Задержание прошло в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украиныэ



25 сентября во время проведения обысков у лиц, причастных к совершению преступления, изъяты наркотические средства - метадон, расфасованный в 14 полимерных пакетов для дальнейшего сбыта, около 100 таблеток димедрола, денежные средства в сумме 4600 гривен, 20 долларов США, 10 евро, 1800 российских рублей, электронные весы, черновую документацию, а также средства связи, которые использовались при осуществлении сбыта наркотических средств и с помощью которых происходило общение между участниками группировки и потребителями.

Кроме того установлено, что получение наркотических средств, а также их заказ происходило непосредственно в интернет-магазин, где оптом покупались наркотические средства и в дальнейшем участники группы сбывали наркосредств в розницу путем так называемых «закладок» или при личной встрече с покупателем.



Задержанным мужчинам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. В отношении подозреваемых районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.



