ДТП возле Коммунального рынка: в полиции рассказали, кто виноват (ФОТО)

В результате аварии травмировались два человека.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау поступило 2 октября около 6:20.
Предварительно установлено, что при пересечении перекрестка 56-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 21070», который двигался по главной дороге.
В результате столкновения переломы получили 51-летний водитель и 65-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21070». Мужчин доставили в больницу.
Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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давл.:
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