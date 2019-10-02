02.10.2019 18:03

ДТП возле Коммунального рынка: в полиции рассказали, кто виноват (ФОТО)

В результате аварии травмировались два человека.



// Нацполиция

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау поступило 2 октября около 6:20.



Предварительно установлено, что при пересечении перекрестка 56-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 21070», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения переломы получили 51-летний водитель и 65-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21070». Мужчин доставили в больницу.



Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



