Главная Новости Криминал и происшествия ДТП возле Коммунального рынка: в полиции рассказали, кто виноват (ФОТО)
02.10.2019  18:03   

ДТП возле Коммунального рынка: в полиции рассказали, кто виноват (ФОТО)

В результате аварии травмировались два человека.


// Нацполиция

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау поступило 2 октября около 6:20.

Предварительно установлено, что при пересечении перекрестка 56-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 21070», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения переломы получили 51-летний водитель и 65-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21070». Мужчин доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбили девушку 02.10 Криминал и происшествия Возле Коммунального рынка фура догнала Жигули (ФОТО) 02.10 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: вылетел на встречку и погубил трех человек
 
 

Видео

Харьков - самый комфортный в Украине город для жизни по версии международного форума Kyiv Smart forum 2019
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 