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02.10.2019  17:41   

Девушку похитили за границей: дедушка ищет внучку

Харьковчанка отправилась в Бельгию, чтоб выйти замуж.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 1 октября, около 16:15 в полицию обратился житель Основянского района.
 
Пенсионер 1948 года рождения рассказал, что неизвестный похитил ее несовершеннолетнюю внучку. По словам заявителя, девушка 2002 года рождения познакомилась в Facebook с гражданином Бельгии по имени Тюльпан. После месяца общения иностранец пригласил новую подругу вместе с ее родственниками к себе домой. 
 
Когда члены семьи собирались в Харьков, Тюльпан вместе с отцом сказал им, что старшая внучка останется в Бельгии: мол, молодые люди намерены пожениться. В конце июля девушка позвонила своему брату, который остался в Украине, и сказала, что она проживает вместе с возлюбленным в их семейном доме и заверила, что с ней все хорошо. Спустя два месяца дедушка обратился в полицию и попросил разыскать внучку. 
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение свободы или похищение человека"). В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  похищение, пропала, харьков
 
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