Избили и ударили ножом: на Леся Сердюка скорая забрала мужчину (ФОТО)

Об инциденте сообщают соцсети.
Как сообщают социальные сети, на Леся Сердюка лежит избитый мужчина.
Приехали скорая и полиция.
Говорят, что его пырнули ножом".
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: