Избили и ударили ножом: на Леся Сердюка скорая забрала мужчину (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 октября Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 октября Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.