Главная Новости Криминал и происшествия Избили и ударили ножом: на Леся Сердюка скорая забрала мужчину (ФОТО)
02.10.2019  18:13   

Избили и ударили ножом: на Леся Сердюка скорая забрала мужчину (ФОТО)

Об инциденте сообщают соцсети.


//t.me/h_saltovka

Как сообщают социальные сети, на Леся Сердюка лежит избитый мужчина.

Приехали скорая и полиция.

Говорят, что его пырнули ножом".

Тэги:  покушение, убийство, харьков
 
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