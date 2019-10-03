03.10.2019 12:49

Харьковчане разоружаются, пользуясь особым месячником (ФОТО)

Люди имеют возможность сдать или легализовать оружие.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, жители Харькова и области активно включились в добровольной сдачи оружия в полицию.

Уже в первые дни проведения месячника добровольной сдачи оружия в отделы полиции принесли три гладкоствольные охотничьи ружья, ствол к карабину и 27 патронов.

В Дергачевский отдел полиции обратились четверо местных жителей.

Некоторые имели целью зарегистрировать принесенное в полицию оружие.

Каким образом можно зарегистрировать оружие можно посмотреть здесь

Другие сдавали его для дальнейшего уничтожения.

Так, 61-летний житель города Дергачи добровольно сдал в полицию гладкоствольное охотничье ружье «Sauer», которая ранее не было зарегистрировано.

Мужчина решил стать владельцем указанного оружия, поэтому подал заявление в разрешительной системы на ее регистрацию.

42-летний житель поселка Малая Даниловка добровольно сдал дополнительный ствол к нарезному карабину «Surgeon-CSB», который был оформлен на него. Устройство владелец решил сдать для дальнейшего уничтожения из-за неисправности.

44-летний житель села Южное принес в полицию родительское гладкоствольное охотничье ружье для дальнейшей регистрации на себя и оформления разрешительных документов.

32-летний житель поселка Малая Даниловка добровольно сдал гладкоствольное охотничье ружье, которое ранее в органах внутренних дел зарегистрирована не было.

Он нашел оружие по месту жительства умершего дедушки. Мужчина намерен официально зарегистрировать оружие на себя.

В Слободской отдел полиции 35-летний харвьянин сдал 27 единиц патронов, из которых 17 - относятся к оружию армейского образца. Боеприпасы мужчина обнаружил дома, разбирая старые вещи.

Полиция обращается к гражданам и напоминает, что лица, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие или боеприпасы в полицию на протяжении месячника, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Профилактическое мероприятие продлится до 31 октября.