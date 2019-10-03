03.10.2019 08:23

Неизвестные отломали часть бронзовой инсталляции в саду Шевченко

Художник без кисточки. Именно так теперь выглядит скульптура Ильи Репина в саду Шевченко. Неизвестные лица отломали часть бронзовой инсталляции, оставив мастера без орудия труда.



// izvestia.kharkov.ua

Часть сада Шевченко открыли после реконструкции два месяца назад. За это время любимое место отдыха харьковчан неоднократно подвергался нападениям вандалов. На этот раз досталось скульптуре художника Ильи Репина. Неизвестные взломали орудия труда мастера-кисточка.



Скульптор Александр Ридный считает, что вандалы действовали целенаправленно и использовали специальные инструменты. Но будет ли восстанавливать свое произведение, Ридный пока не знает.



«Сломать кисть было трудно, его толщина 25 миллиметров и он литой вместе со скульптурой. Если его сварить, то будет видно место сварки. Технически это возможно, и нужно ли это при таком уровне культуры народа», – сказал скульптор.



И таких случаев в саду было немало. Летом неизвестные уже использовали озеро в качестве бассейна и даже пытались украсть черных лебедей. Чтобы этого избежать администрация сада разместила таблички о запрете купания, а птицам нашли новенький домик. Городской голова Геннадий Кернес также неоднократно обращался к харьковчанам с просьбой беречь красоту, созданную в городе.