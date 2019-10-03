03.10.2019 10:04

На пепелище частного дома нашли погибшего мужчину

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Бессарабовка Кегичевского района.



// ГСЧС

В пять утра 3 октября пожарных подняли по тревоге.

Дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу.



К моменту прибытия спасателей под воздействием огня деревянные конструкции дома уже разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв.м.

В ходе его ликвидации под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения.



В течение двадцати минут огонь локализовали, окончательно пожар ликвидировали в 7:25.



На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ГСЧС.



Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.