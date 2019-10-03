На пепелище частного дома нашли погибшего мужчину

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Бессарабовка Кегичевского района.
В пять утра 3 октября пожарных подняли по тревоге.
Дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу.
К моменту прибытия спасателей под воздействием огня деревянные конструкции дома уже разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв.м.
В ходе его ликвидации под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения.
В течение двадцати минут огонь локализовали, окончательно пожар ликвидировали в 7:25.
На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ГСЧС.
Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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