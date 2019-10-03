Главная Новости Криминал и происшествия На пепелище частного дома нашли погибшего мужчину
03.10.2019  10:04   

На пепелище частного дома нашли погибшего мужчину

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Бессарабовка Кегичевского района.


// ГСЧС

В пять утра 3 октября пожарных подняли по тревоге.

Дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу.

К моменту прибытия спасателей под воздействием огня деревянные конструкции дома уже разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв.м.

В ходе его ликвидации под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения.

В течение двадцати минут огонь локализовали, окончательно пожар ликвидировали в 7:25.

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ГСЧС.

Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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