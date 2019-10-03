В полночь неизвестный, угрожая оружием, ограбил рыбака на Северском Донце

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
2 октября в полицию обратился 34-летний харьковчанин с заявлением о том, что неизвестный под угрозой предмета, похожего на автоматическое оружие, отобрал у него снаряжения для подводного плавания и ружье для подводной рыбалки.
Инцидент произошел 2 октября около 00:10 у реки Северский Донец в городе Чугуеве.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили гильзу калибра 5,45 предварительно от холостого патрона и часть вещей заявителя.
Изъятое гильзу направлено на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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