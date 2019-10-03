03.10.2019 10:32

В полночь неизвестный, угрожая оружием, ограбил рыбака на Северском Донце

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.



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2 октября в полицию обратился 34-летний харьковчанин с заявлением о том, что неизвестный под угрозой предмета, похожего на автоматическое оружие, отобрал у него снаряжения для подводного плавания и ружье для подводной рыбалки.



Инцидент произошел 2 октября около 00:10 у реки Северский Донец в городе Чугуеве.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили гильзу калибра 5,45 предварительно от холостого патрона и часть вещей заявителя.



Изъятое гильзу направлено на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.