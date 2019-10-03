Ночью пьяный без прав врезался в дерево на Одесской

Авария произошла около двух часов ночи 3 октября на улице Одесской, 94.
Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и совершил наезд на дерево, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Во время оформления ДТП полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Кроме этого, у не го не было прав на управление автомобилeм.
Патрульные составили на нарушителя два административных протокола по ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП, а также вынесли постановление по ч.2 ст.126 КУоАП.
За прошедшие сутки харьковские патрульные обнаружили 14 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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