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03.10.2019  10:19   

Ночью пьяный без прав врезался в дерево на Одесской

Авария произошла около двух часов ночи 3 октября на улице Одесской, 94.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и совершил наезд на дерево, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Во время оформления ДТП полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Кроме этого, у не го не было прав на управление автомобилeм.

Патрульные составили на нарушителя два административных протокола по ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП, а также вынесли постановление по ч.2 ст.126 КУоАП.

За прошедшие сутки харьковские патрульные обнаружили 14 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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