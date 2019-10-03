03.10.2019 10:59

Полицейские не допустили доставку посылки с отравленными пирожными 19-летнему заключенному

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.



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По данным ведомства, 2 октября работники ГУ "Харьковской следственный изолятор" пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1990 года рождения, в заварных пирожных обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, смешанную с кремом.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.