Полицейские не допустили доставку посылки с отравленными пирожными 19-летнему заключенному

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.
По данным ведомства, 2 октября работники ГУ "Харьковской следственный изолятор" пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1990 года рождения, в заварных пирожных обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, смешанную с кремом.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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