Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские не допустили доставку посылки с отравленными пирожными 19-летнему заключенному
03.10.2019  10:59   

Полицейские не допустили доставку посылки с отравленными пирожными 19-летнему заключенному

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.


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По данным ведомства, 2 октября работники ГУ "Харьковской следственный изолятор" пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1990 года рождения, в заварных пирожных обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, смешанную с кремом.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  полиция, сизо, харьков, доставка, изолятор, пирожные
 
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