Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове восемь несовершеннолетних через окно залезли в помещение банка (ФОТО)
03.10.2019  13:21   

В Харькове восемь несовершеннолетних через окно залезли в помещение банка (ФОТО)

Жажда приключений и дешевый адреналин может дорого обойтись родителям нарушителей.


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По данным полиции, 2 октября около 18:50 правоохранители получили сообщение от прохожего о том, что неизвестные через окно проникли в заброшенного помещения банка, который расположен на улице Кыргызской.

Полицейские установили, что в здание через ранее разбито стекло проникли восемь малолетних лиц. На момент приезда полиции на место происшествия дети были рядом с банком.

Информация зарегистрирована в Слободском райотделе.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  банк, вандалы, харьков, полиция, окно
 
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