В Харькове восемь несовершеннолетних через окно залезли в помещение банка (ФОТО)

Жажда приключений и дешевый адреналин может дорого обойтись родителям нарушителей.
По данным полиции, 2 октября около 18:50 правоохранители получили сообщение от прохожего о том, что неизвестные через окно проникли в заброшенного помещения банка, который расположен на улице Кыргызской.
Полицейские установили, что в здание через ранее разбито стекло проникли восемь малолетних лиц. На момент приезда полиции на место происшествия дети были рядом с банком.
Информация зарегистрирована в Слободском райотделе.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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