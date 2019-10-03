03.10.2019 13:21

В Харькове восемь несовершеннолетних через окно залезли в помещение банка (ФОТО)

Жажда приключений и дешевый адреналин может дорого обойтись родителям нарушителей.



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По данным полиции, 2 октября около 18:50 правоохранители получили сообщение от прохожего о том, что неизвестные через окно проникли в заброшенного помещения банка, который расположен на улице Кыргызской.

Полицейские установили, что в здание через ранее разбито стекло проникли восемь малолетних лиц. На момент приезда полиции на место происшествия дети были рядом с банком.

Информация зарегистрирована в Слободском райотделе.