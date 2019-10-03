Главная Новости Криминал и происшествия В общежитии Дергачей взорвался газ: двое в ожоговом центре, повреждено шесть комнат (ФОТО)
03.10.2019  14:16   

В общежитии Дергачей взорвался газ: двое в ожоговом центре, повреждено шесть комнат (ФОТО)

3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ.


// ГСЧС

Бойцы дежурного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС, приехавшие на вызов, установили, что взрыв произошел в помещении кухни на первом этаже общежития, но признаков горения не наблюдалось.

Там находился пострадавший житель комнаты, мужчина 1947 года, который получил термические ожоги половины тела. Его немедленно вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи.

Также в момент взрыва на кухне находилась женщина 1972 года рождения, которая также получила ожоги. Она самостоятельно оставила общежитие до прибытия спасателей.

Сейчас оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом центре Харькова.

Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, взрыв, дергачи, харьков
 
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