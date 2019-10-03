В общежитии Дергачей взорвался газ: двое в ожоговом центре, повреждено шесть комнат (ФОТО)

3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ.
Бойцы дежурного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС, приехавшие на вызов, установили, что взрыв произошел в помещении кухни на первом этаже общежития, но признаков горения не наблюдалось.
Там находился пострадавший житель комнаты, мужчина 1947 года, который получил термические ожоги половины тела. Его немедленно вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи.
Также в момент взрыва на кухне находилась женщина 1972 года рождения, которая также получила ожоги. Она самостоятельно оставила общежитие до прибытия спасателей.
Сейчас оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом центре Харькова.
Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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