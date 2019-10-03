Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление в Молодежном парке: средь бела дня с девушки сорвали цепочку (ВИДЕО)
03.10.2019  15:19   

Ограбление в Молодежном парке: средь бела дня с девушки сорвали цепочку (ВИДЕО)

Преступник пойман людьми и отвезен в отделение полиции.


//t.me

В соцсетях сообщают об ограблении в Молодежном парке.

Парень сорвал цепочку с девушки.

Разбойник задержан прохожими.

Копы забрали его в отделение полиции.

 

Тэги:  ограбление, разбойники, харьков, сорвал цепочку
 
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