03.10.2019 15:49

Убийца и серийный насильник, нападавший в лифтах, ждет суда (ФОТО, ВИДЕО)

В суд направлен обвинительный акт по насильнику в лифтах.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, жертвами преступника стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

Следователи направили в суд обвинительный акт по факту серии изнасилований и покушений на изнасилование, совершенных жителями Харьковской области.

Ранее неоднократно судимый за совершение умышленного убийства и изнасилования 47-летний житель Харьковщины совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности на территории разных районов Харькова. Все нападения мужчина совершал по одной схеме.

- Он выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение. После чего, оказывая на потерпевших психологическое или физическое давление, совершал свои преступные действия, - рассказала старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Юлия Шилова.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.