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03.10.2019  16:02   

ДТП на Салтовке: после столкновения автомобиль вылетел на газон (ФОТО)

Авария произошла 3 октября около 13:40 на перекрестке ул. Академика Павлова и ул. Владислава Зубенко.


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Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 210994 и Daewoo.

Бригада скорой госпитализировала с места столкновения водителя автомобиля Daewoo.

Обюстотельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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