Вандалы в харьковском метро едва не повредили вагон - комментарии специалистов (ВИДЕО)

з октября в харьковском метро электричка ехала с открытыми дверями через хулиганство пассажиров.
3 октября, на Холодногорско-Заводской линии метрополитена в поезде не захлопнулись двери. Соответствующее видео появилось в группе «Типичное ХТЗ» в социальных сетях.
«Действительно, лучше не прислоняться», - подписали очевидцы видео. В вагоне было немного пассажиров, поэтому серьезной опасности не было.
В пресс-службе КП «Харьковский метрополитен» «Комментариям» подтвердили, что такой инцидент был. Дверь не закрылись из-за постороннего предмета.
«Сегодня в 12:18 на перегоне между станциями «Московский проспект» и «Завод имени Малышева» у машиниста сработала дверная сигнализация. О чем машинист сообщил диспетчеру и снизил скорость. На станции «Завод имени Малышева» неисправность была устранена - вытянут посторонний предмет, застрявший в двери », - рассказал пресс-секретарь подземки Алексей Битнер.
Посторонним предметом оказалась ореховая скорлупа.
В метрополитене отмечают, что в случае подобных обстоятельствах пассажирам необходимо немедленно сообщать о незапертую дверь машинисту по связи «Пассажир-машинист».
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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