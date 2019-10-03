03.10.2019 15:55

Вандалы в харьковском метро едва не повредили вагон - комментарии специалистов (ВИДЕО)

з октября в харьковском метро электричка ехала с открытыми дверями через хулиганство пассажиров.



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3 октября, на Холодногорско-Заводской линии метрополитена в поезде не захлопнулись двери. Соответствующее видео появилось в группе «Типичное ХТЗ» в социальных сетях.

«Действительно, лучше не прислоняться», - подписали очевидцы видео. В вагоне было немного пассажиров, поэтому серьезной опасности не было.

В пресс-службе КП «Харьковский метрополитен» «Комментариям» подтвердили, что такой инцидент был. Дверь не закрылись из-за постороннего предмета.

«Сегодня в 12:18 на перегоне между станциями «Московский проспект» и «Завод имени Малышева» у машиниста сработала дверная сигнализация. О чем машинист сообщил диспетчеру и снизил скорость. На станции «Завод имени Малышева» неисправность была устранена - вытянут посторонний предмет, застрявший в двери », - рассказал пресс-секретарь подземки Алексей Битнер.

Посторонним предметом оказалась ореховая скорлупа.

В метрополитене отмечают, что в случае подобных обстоятельствах пассажирам необходимо немедленно сообщать о незапертую дверь машинисту по связи «Пассажир-машинист».