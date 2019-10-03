Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове судят мужчину, бросившего гранату в салон такси
03.10.2019  17:01   

В Харькове судят мужчину, бросившего гранату в салон такси

В Октябрьском районном суде прошло первое заседание по делу мужчины, кинувшего гранату в автомобиль таксиста.


objectiv.tv

На судебном заседании 33-летний обвиняемый сказал, что не признает своей вины, пишет МГ «Объектив».

На заседании присутствовала жена пострадавшего. Самого потерпевшего на слушании не было.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что таксист, пострадавший в результате взрыва гранаты в машине, заявил гражданский иск на 3,4 миллиона гривен.

3 октября показания должна была дать жена пострадавшего. Однако, по состоянию здоровья, женщина отказалась.

Следующее заседание состоится 6 октября в Октябрьском суде.

Напомним, в конце апреля 2019 года года нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси. В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы.
 
Как установило следствие, в день трагедии таксист ехал на вызов. Возле одного из домов по ул. Старо-Григоровской его остановил подозреваемый. Без всяких объяснений мужчина бросил гранату в открытое окно машины, после чего прогремел взрыв.

Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу. Чтобы спасти жизнь пострадавшему, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.
 
Подозреваемый свою вину полностью не признает, и «списывает» совершенное на неудачную шутку.
 
17 сентября обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Харькова. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Тэги:  суд, харьков
 
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