Главная Новости Криминал и происшествия Черный лесоруб? Копы задержали мужчину с прицепом древесины (ФОТО)
03.10.2019  16:41   

Черный лесоруб? Копы задержали мужчину с прицепом древесины (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту незаконной порубки леса.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 октября в ходе патрулирования города Балаклея работники полиции остановили самодельный трактор под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе мужчина перевозил около 30 бревен дуба длиной от 2 до 4 метров.
 
- По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого, - отметил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.
 
Досудебное следствие продолжается. Сумма материального ущерба устанавливается.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черный лесоруб, незакоонная вырубка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Криминал и происшествия Черный лесоруб нанес убытков на 20 000: приговор вынесен 16.07 Криминал и происшествия Черный лесоруб незаконно напилил пять грузовиков древесины (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

Проект "Дома лучше" оценил Харьков с точки зрения туристической привлекательности. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 