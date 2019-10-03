03.10.2019 16:41

Черный лесоруб? Копы задержали мужчину с прицепом древесины (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту незаконной порубки леса.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 октября в ходе патрулирования города Балаклея работники полиции остановили самодельный трактор под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе мужчина перевозил около 30 бревен дуба длиной от 2 до 4 метров.

- По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого, - отметил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.

Досудебное следствие продолжается. Сумма материального ущерба устанавливается.