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03.10.2019  19:28   

Тройное ДТП: виновник аварии сбежал (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Гагарина.


//t.me

Социальные сети сообщают о ДТП на Гагар.

По информации пользователей, водитель Рено выехал на встречку, врезался в Ниссан и Форд.

После этого, он бросил авто и говорят сбежал с места ДТП.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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