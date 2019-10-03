03.10.2019 19:59

ДТП унесены жизни более ста человек (ВИДЕО)

Главные причины аварий - превышение скорости, нарушение правил маневрирования и пьяный человек за рулем.



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О состоянии аварийности на территории Харьковщины за текущий год рассказали сегодня, 3 октября, во время брифинга заместитель начальника УПД ГУНП в Харьковской области Евгений Волошин и и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьковской области Александр Огризько.

По словам Александра Огризька, за январь-сентябрь 2019 на дорогах Харьковской области зарегистрировано 8402 (8474 - 2018) аварии, что на 1% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Распространенными видами ДТП остаются столкновения (67,3%), наезд на транспортное средство, стоит (15%) и наезд на препятствие (8,3%).

Заместитель начальника УПД ГУНП в Харьковской области Евгений Волошин отметил, что по сравнению с прошлым годом на территории Харьковской области без учета города Харькова произошло больше ДТП: 1743 аварии в 2019 году и 1637 - в 2018 году. Также увеличилось количество аварий, в которых граждане пострадали или погибли - 511 ДТП в текущем году (320 - 2018).

- Основными причинами ДТП с пострадавшими являются превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования и управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, - добавил Евгений Волошин. - Для уменьшения аварийности на автодорогах Харьковской области, где зафиксировано увеличение ДТП с пострадавшими и погибшими, эти участки дорог будут дополнительно патрулироваться работниками групп реагирования патрульной полиции территориальных отделов полиции.

И.о. начальника отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьковской области Александр Огризько отметил, что с целью предотвращения гибели и травмирования людей в результате ДТП с 1 октября Управлением патрульной полиции начат практический этап проведения комплекса профилактических мероприятий «Безопасность дорожного движения - это жизнь».

Активизирована работа по выявлению нелегальных перевозчиков.