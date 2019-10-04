04.10.2019 09:01

Труп женщины в подъезде: подозреваемому избрали меру пресечения

Кириллу Ищенко, подозреваемому в убийстве 27-летней женщины в доме по улице В. Мельникова, избрали меру пресечения.



МГ «Объектив»

Фрунзенский районный суд Харькова избрал для Кирилла Ищенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября, сообщает МГ «Объектив».



Прокуратура подозревает мужчину в совершении умышленного убийства с особой жестокостью – ему грозит пожизненное лишение свободы.



По версии следствия, мужчина убил жену в ходе бытового конфликта. Он нанес жертве множество побоев, что привело к смерти женщины. После этого позвонил товарищу и попросил о помощи. Тот и вызвал скорую.



Подозреваемый сознается в избиении супруги, но не полностью, а частично, сообщает его адвокат Игорь Нагорный. По его словам, незадолго до смерти на женщину напала группа неизвестных – часть телесных повреждений, которые обнаружили на ее теле после, нанесли они. Мужчина подозревает, что это могло быть местью соседа. Другие повреждения нанес он сам, узнав об измене.



Напомним, тело молодой женщины обнаружили в подъезде многоэтажки днем 1 октября.



Подозреваемого задержали вечером того же дня в Купянске вместе с товарищем, который ранее вызвал скорую девушке. На данном этапе следствия тот проходит как свидетель. Адвокат сообщил, что его подзащитный не пытался скрыться, а направился к бабушке за помощью. Ему нужны были деньги на лечение жены. Тогда мужчина еще не знал о ее смерти.



Тело жертвы нашли в подъезде возле квартиры, где проживала молодая семья. По словам адвоката, подозреваемый вынес девушку на ступеньки для того, чтобы при приезде скорой врачи смогли быстрее оказать ей помощь.



Также он сообщил, что подозреваемый нанес телесные повреждения супруге находясь в тяжелом душевном состоянии в связи с ее изменой. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Максимальный срок за умышленное убийство (так инкриминирует преступление прокуратура) – 15 лет лишения свободы. Если докажут, что мужчина убил жену с особой жестокостью – ему грозит пожизненное.