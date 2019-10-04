04.10.2019 09:21

ДТП на Шевченко: Audi вылетел на трамвайные пути

Авария произошла 3 октября около четырех часов дня на улице Шевченко, 215.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на трамвайные пути.



Во время оформления ДТП полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.



На нарушителя патрульные составили два административных протокола по ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.