ДТП на Шевченко: Audi вылетел на трамвайные пути

Авария произошла 3 октября около четырех часов дня на улице Шевченко, 215.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на трамвайные пути.
Во время оформления ДТП полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.
На нарушителя патрульные составили два административных протокола по ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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