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04.10.2019  09:21   

ДТП на Шевченко: Audi вылетел на трамвайные пути

Авария произошла 3 октября около четырех часов дня на улице Шевченко, 215.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на трамвайные пути.

Во время оформления ДТП полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

На нарушителя патрульные составили два административных протокола по ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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