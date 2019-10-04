Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ – авария с перевертышем (ФОТО)
04.10.2019  10:35   

На ХТЗ – авария с перевертышем (ФОТО)

3 октября около десяти часов вечера патрульным сообщили о ДТП на перекрестке ул. Генерала Момота и ул. Библика.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили BMW и ВАЗ 2107.

В результате столкновения «немец» перевернкулся на бок.

Медики скорой госпитализировали с места аварии водителя автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Криминал и происшествия Пьяного пехешода сбил автомобиль (ФОТО) 04.10 Криминал и происшествия ДТП на Шевченко: Audi вылетел на трамвайные пути 03.10 Криминал и происшествия ДТП унесены жизни более ста человек (ВИДЕО)
 
 

Видео

Зрада відміняється. Президент звернувся до українців. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 