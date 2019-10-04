На ХТЗ – авария с перевертышем (ФОТО)

3 октября около десяти часов вечера патрульным сообщили о ДТП на перекрестке ул. Генерала Момота и ул. Библика.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили BMW и ВАЗ 2107.
В результате столкновения «немец» перевернкулся на бок.
Медики скорой госпитализировали с места аварии водителя автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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