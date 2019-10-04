04.10.2019 10:52

Пьяного пехешода сбил автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 3 октября в 20:25 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в городе Изюме.



// Нацполиция

35-летний водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на пешехода, который в пьяном состоянии переходил проезжую часть в неустановленном месте.

47-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Изюмскую больницу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.