Пьяного пехешода сбил автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 3 октября в 20:25 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в городе Изюме.
35-летний водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на пешехода, который в пьяном состоянии переходил проезжую часть в неустановленном месте.
47-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Изюмскую больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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