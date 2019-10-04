Лук тоже может быть наркотиком - решили доказать друзья заключенного в Харьковском СИЗО (ФОТО)

3 октября 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
В помещении приема посылок и передач учреждения, при уходе посылки, поступившей на имя заключенного Д., 1976 года рождения, от гражданина Л., в середине луковицы, было обнаружено 3 (три) полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом белого цвета.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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