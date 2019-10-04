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04.10.2019  10:41   

Лук тоже может быть наркотиком - решили доказать друзья заключенного в Харьковском СИЗО (ФОТО)

3 октября 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.


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В помещении приема посылок и передач учреждения, при уходе посылки, поступившей на имя заключенного Д., 1976 года рождения, от гражданина Л., в середине луковицы, было обнаружено 3 (три) полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом белого цвета.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик, сизо, харьков, предупреждение, полиция, заключенный
 
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