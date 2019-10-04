Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину
04.10.2019  11:21   

В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину

Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете по оперативной обстановки в Харьковской области.


// facebook

По данным оперативных служб, 3 октября около 23:38 на станции «Дергачи» грузовой поезд смертельно травмировал мужчину 1983 года рождения.

Задержка движения поездов составила 3:00 23 минуты.

Источник:   Отчет по оперативной обстановки в Харьковской области
 Тэги:  поезд, травма, харьков, жертва, рельсы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Криминал и происшествия После неудачной попытки повесится мужчина бросился под поезд (ФОТО) 27.08 Дороги и транспорт Под обрушившимся мостом продолжают ездить поезда (ФОТО, ВИДЕО) 23.08 Криминал и происшествия На харьковском вокзале пожилой мужчина попал под поезд (ФОТО)
 
 

Видео

Харківські поліцейські дають поради, як не стати жертвою ґвалтівника. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 