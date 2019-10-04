В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину

Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете по оперативной обстановки в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 3 октября около 23:38 на станции «Дергачи» грузовой поезд смертельно травмировал мужчину 1983 года рождения.
Задержка движения поездов составила 3:00 23 минуты.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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