04.10.2019 13:49

Внимание! В Харькове пропала девочка (ФОТО)

Полиция разыскивает Маргариту Береговую.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Холодногорского отдела разыскивается Маргарита Береговая, 2003 года рождения.

Девушка 3 октября около 9:30 самовольно покинула помещение харьковской городской больницы № 19.

Ее приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, волосы красного цвета.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Холодногорского отдела полиции по телефону (057) 712-50-22102 или другим удобным для вас способом.