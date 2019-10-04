Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! В Харькове пропала девочка (ФОТО)
04.10.2019  13:49   

Внимание! В Харькове пропала девочка (ФОТО)

Полиция разыскивает Маргариту Береговую.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Холодногорского отдела разыскивается Маргарита Береговая, 2003 года рождения.
 
Девушка 3 октября около 9:30 самовольно покинула помещение харьковской городской больницы № 19.
 
Ее приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, волосы красного цвета.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Холодногорского отдела полиции по телефону (057) 712-50-22102 или другим удобным для вас способом. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, пропала девочка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбили девушку 01.10 Криминал и происшествия Внимание! Разыскивается опасный преступник! (ФОТО) 01.10 Криминал и происшествия Полиция области ищет угонщика авто (ФОТО)
 
 

Видео

Харківські поліцейські дають поради, як не стати жертвою ґвалтівника. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 