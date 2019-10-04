04.10.2019 14:32

На Клочковской Hyundai разбился об островок безопасности

4 сентября около 9:00 патрульным сообщили о ДТП на перекрестке улиц Клочковская и Ромена Роллана.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на островок безопасности.



В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Hyundai.



Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.