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04.10.2019  14:32   

На Клочковской Hyundai разбился об островок безопасности

4 сентября около 9:00 патрульным сообщили о ДТП на перекрестке улиц Клочковская и Ромена Роллана.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на островок безопасности.

В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Hyundai.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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