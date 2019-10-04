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04.10.2019  15:11   

ДТП: врезался в авто девушки и остановил движение (ФОТО)

Авария произошла на улице Чкалова, пробка - до Журавлевки.


//t.me

Как сообщают соцсети, на улице Чкалова - пробка из-за ДТП.

"Водила на Hyundai Tucson, слегка чмокнул девушку на Kia .

В итоге все стоит до Журавлевского моста в обе стороны".

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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