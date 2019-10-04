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04.10.2019  16:11   

Возле школы найден труп (ФОТО)

На Новых Домах обнаружено мертвое тело.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Новых Домах найдено мервтое тело.

Труп был обнаружен возле 24-й школы.

Полиция на месте.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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