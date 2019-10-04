Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове разоблачили хакера, который воровал банковские данные
04.10.2019  17:51   

В Харькове разоблачили хакера, который воровал банковские данные

Жителя Харькова разоблачили во взломе более 2 000 компьютеров украинцев


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных систем.

Работники полиции установили причастность к деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации.

Для привлечения клиентов, он размещал на специализированных сайтах и ​​форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты услуг использовались российские электронные платежные системы.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. Правоохранители изъяли компьютерную технику, деньги и внешние носители информации. Во время предварительного осмотра техники киберполиции обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  хакер, харьков, взлом, банк, данные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Криминал и происшествия Пограничники харьковского погранотряда задержали двух хакеров, находящихся в розыске 11.10 Власть Студент запустил компьютерный вирус, чтобы следить за личной жизнью харьковчан 20.09 Криминал и происшествия В Харькове задержан хакер, собиравший информацию об украинских политиках
 
 

Видео

Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке, пытается «откосить». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 