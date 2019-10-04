04.10.2019 17:51

В Харькове разоблачили хакера, который воровал банковские данные

Жителя Харькова разоблачили во взломе более 2 000 компьютеров украинцев



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных систем.

Работники полиции установили причастность к деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации.

Для привлечения клиентов, он размещал на специализированных сайтах и ​​форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты услуг использовались российские электронные платежные системы.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. Правоохранители изъяли компьютерную технику, деньги и внешние носители информации. Во время предварительного осмотра техники киберполиции обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.