ДТП и тет-а-тет поневоле: как таксист и пассажирка в капкан попали (ФОТО)

Соцсети сообщают и обсуждают тройной аварии на Сумской.
В социальных сетях - информация и обсуждение тройного ДТП на Сумской.
По информации очевидцев таксист хотел проскочить между авто и троллейбусом.
Но это ему не удалось и водитель с пассажиркой оказались зажатыми с двух сторон.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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