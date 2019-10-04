04.10.2019 16:46

ДТП и тет-а-тет поневоле: как таксист и пассажирка в капкан попали (ФОТО)

Соцсети сообщают и обсуждают тройной аварии на Сумской.



//t.me

В социальных сетях - информация и обсуждение тройного ДТП на Сумской.

По информации очевидцев таксист хотел проскочить между авто и троллейбусом.

Но это ему не удалось и водитель с пассажиркой оказались зажатыми с двух сторон.