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04.10.2019  16:46   

ДТП и тет-а-тет поневоле: как таксист и пассажирка в капкан попали (ФОТО)

Соцсети сообщают и обсуждают тройной аварии на Сумской.


//t.me

В социальных сетях - информация и обсуждение тройного ДТП на Сумской.

По информации очевидцев таксист хотел проскочить между авто и троллейбусом.

Но это ему не удалось и водитель с пассажиркой оказались зажатыми с двух сторон.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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