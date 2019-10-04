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04.10.2019  20:14   

Евробляхер сбила человека и скрылся (ФОТО)

Авария произошла на Гариьбальди


//t.me

Как сообщают соцсети, на Гарибальди сбит человек.

Машина была с литовскими номерами.

Марку авто очевидцы не запомнили.

Сбитый парень в тяжело состоянии.

Скорая - на месте. 

Тэги:  дтп, сбил и уехал, харьков
 
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