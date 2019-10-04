Евробляхер сбила человека и скрылся (ФОТО)

Авария произошла на Гариьбальди
Как сообщают соцсети, на Гарибальди сбит человек.
Машина была с литовскими номерами.
Марку авто очевидцы не запомнили.
Сбитый парень в тяжело состоянии.
Скорая - на месте.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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